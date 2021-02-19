لبنان | لجنة حراك المتعاقدين ورابطة معلمي الاساسي طالبتا بصرف المستحقات

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 19 فبراير 2021 10:16 مساءً - منذ ساعتين

عقد وفد من “لجنة حراك المتعاقدين” ضم حمزة منصور من التعليم الثانوي ورئيس لجنة المتعاقدين في التعليم الأساسي حسين سعد، اجتماعا افتراضيا مع رئيس رابطة معلمي التعليم الأساسي حسين جواد، وتم البحث في قضايا تخص المتعاقدين.

وأكد المجتمعون في بيان على الاثر، أن “قرار وزير التربية رقم 13/م/2021 الذي حدد وأكد في مادته الثالثة على تدريس المتعاقد والمستعان بهم كامل ساعات عقدهم خلال العام الدراسي لا لبس فيه ويضمن عقود المتعاقدين”، مشددين على “ضرورة تنفيذ مذكرة الاجراءات التوضيحية الصادرة عن المدير العام للتربية لجهة تمكين المتعاقدين من تعويض الحصص المطلوبة”.

ولفت البيان الى أن “الحراك تمنى على المدراء في المدارس والثانويات الرسمية الوقوف الى جانب كل متعاقد والعمل على اعداد برامج تعويض ساعات العقد والتكثيف لضمان تنفيذ وتعويض العقود بالساعات كاملة”.

وطالب المجتمعون ب”ضرورة صرف مستحقات المتعاقدين عن الفصل الأول من العام الحالي 2020/2021 قبل عيد المعلم”، مؤكدين “ضرورة الإسراع بصرف مستحقات المستعان بهم في دوام بعد الظهر عن الفصل الثاني من العام الماضي، في أسرع وقت ممكن”.

جواد

من جهته، أكد رئيس الرابطة انها “كانت ولا تزال تقف الى جانب المتعاقدين والمستعان بهم في كافة حقوقهم، وتعمل وستعمل مع مدراء كافة المدارس، على اعطاء حقوق المتعاقدين في كامل ساعاتهم تنفيذا لقرار وزير التربية”.