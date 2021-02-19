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لبنان | سرق 250 دراجة نارية من السجن وفرّ

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 19 فبراير 2021 07:22 مساءً - منذ 5 دقائق

الجيش اللبناني - أرشيفية

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 18/2/2021، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الليلكي المدعو (ع.ن) لإقدامه على تعاطي المخدرات وترويجها وتأليف عصابة سرقة وسلب بقوة السلاح، والصادر بحقه عدة مذكرات توقيف بجرم تجارة أسلحة حربية وإطلاق نار بإتجاه أشخاص وإصابتهم، وكذلك بإتجاه القوى الأمنية. وقد إعترف بإقدامه على سرقة (250) دراجة نارية من أماكن متعددة وبتواريخ مختلفة بعد خروجه من السجن في العام 2020. بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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