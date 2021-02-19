لبنان | الجيش يوقف شخصين يرتبطان بتنظيم “داعش”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 19 فبراير 2021 07:22 مساءً - منذ 29 دقيقة

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

تمكنت دورية من مديرية المخابرات في عرسال نتيجة التحقيقات والمتابعة، من توقيف كل من المواطن (ح.ع) والسوري (م.م) اللذين يرتبطان بأفراد الخلية التابعة لتنظيم “داعش” والتي أُوقف أفرادها بتاريخ 1/2/2021. وقد اعترف الموقوف السوري (م.م) بانتمائه للتنظيم الارهابي المشار إليه ومشاركته في معارك عرسال ضد الجيش وإطلاق النار على المراكز العسكرية.

بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.