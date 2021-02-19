لبنان | يونس بديلاً من صوان… لكن مجلس القضاء يرفض

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 19 فبراير 2021 06:05 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 19 - فبراير - 2021 5:12 مساءً

علم “صوت بيروت انترناشونال” أن مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي سهيل عبود، رفض اقتراح وزيرة العدل ماري كلود نجم لتعيين القاضي سامر يونس محققا عدليا في جريمة انفجار مرفأ بيروت وابلغها هذا القرار طالبا منها اقتراح اسم آخر.

وسبق لمجلس القضاء ان رفض تعيين القاضي يونس لهذه المهمة بعد اسبوع من وقوع الانفجار وقبل تسمية القاضي فادي صوان، باعتبار ان يونس مقرب جدا من رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، ما يفقده مبدأ الحيادية والاستقلالية.