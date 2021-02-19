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لبنان | بالصور.. إشعال الإطارات في محيط قصر العدل من قبل أهالي ضحايا المرفأ

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 19 فبراير 2021 04:10 مساءً - منذ 7 دقائق
اهالي ضحايا انفجار المرفأ يشعلون الإطارات في محيط قصر العدل

اهالي ضحايا انفجار المرفأ يشعلون الإطارات في محيط قصر العدل

ينفذ اهالي شهداء ضحايا انفجار المرفأ وقفة احتجاجية امام قصر العدل، حيث قطعوا الطريق أكثر من مرة، وتم تحويل السير الى طرقات مجاورة. ودخل عدد من الاهالي الى قصر العدل، والتقوا القاضي سهيل عبود الذي وعدهم بتعيين قاضي عدلي نزيه وكفوء.

ومن ثم عمد الاهالي الى اشعال الاطارات امام قصر العدل وقطع الطريق على المارين، تعبيراً عن رفضهم للماطلة في تعيين بديل عن القاضي فادي صوان.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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