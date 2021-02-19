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لبنان | رسالة خطية من الرئيس الصيني الى الرئيس عون.. وهذا ما جاء فيها

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 19 فبراير 2021 04:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

الرئيس ميشال عون

أكد رئيس جمهورية الصين الشعبية لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون اهتمامَ بلادِه في تطوير العلاقات مع لبنان لتعزيز التعاون المتبادل بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين.

وقد جاء ذلك في رسالة خطية نقلها الى الرئيس عون السفير الصيني في بيروت.

وخلال اللقاء اشاد الرئيس عون بالعلاقات القائمة بين لبنان والصين واصفا إياها بالعلاقات العميقة والمتينة والراسخة، لا سيما مع انتهاء العام الحالي يكون مضت 50 سنة على العلاقات الديبلوماسية بين البلدين.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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