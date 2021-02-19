لبنان | دياب: لاعتماد قاعدة بيانات موحدة وشفافة لتوزيع أموال قرض البنك الدولي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 19 فبراير 2021 04:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في السراي الحكومي اجتماعًا لمتابعة مشاريع البنك الدولي حضره الوزيران زينة عكر ورمزي المشرفية، المدير العام لوزارة المالية بالوكالة جورج معرواي، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، مدير مكتب رئيس الحكومة القاضي خالد عكاري، المدير الإقليمي للبنك الدولي في دائرة الشرق الأوسط السيد ساروج جاه، مسؤولة برنامج البنك الدولي في لبنان السيدة منى كوزي، الخبيرة الأولى في شؤون الحماية الاجتماعية والعمل والجندرة في البنك الدولي حنين السيد ومحامية البنك الدولي لدائرة الشرق الأوسط ناتاليا روبالينو.

وجرى البحث في قرض البنك الدولي المخصص لدعم العائلات اللبنانية الأكثر فقرًا وآلية تنفيذه وكيفية صرفه.

وشدد دياب على ضرورة اعتماد قاعدة بيانات موحدة وشفافة لتوزيع أموال القرض على العائلات.