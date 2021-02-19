لبنان | إليكم الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج

وأفادت أن طريق عام جزين كفرحونة مقطوعة بسبب تكون طبقة من الجليد. أما طريق مرج الزهور راشيا سالكة امام كل المركبات.

محمد يوسف

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