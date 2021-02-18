لبنان | بيان لنجم بعد رفع يد القاضي صوان عن ملف انفجار المرفأ

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 18 فبراير 2021 10:16 مساءً - منذ 3 ساعات
وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم
صدر عن المكتب الاعلامي لوزيرة العدل البيان التالي:
تبلغت وزارة العدل بعد ظهر اليوم الخميس الواقع في ١٨ شباط ٢٠٢١ القرار الصادر عن محكمة التمييز الجزائية – الغرفة السادسة تحت رقم ٥ /٢٠٢١ تاريخ ٢٠٢١/٢/١٨ والقاضي بنقل الدعوى المتعلقة بإنفجار مرفأ بيروت من تحت يد المحقق العدلي القاضي فادي صوأن ورفع يده عنها.
وعليه ستتخذ وزيرة العدل المقتضى القانوني عملا بأحكام المادة ٣٦٠ من قانون أصول المحاكمات الجزائية.