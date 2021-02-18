لبنان | بالفيديو: بهاء الحريري لبّى النداء.. الصليب الأحمر يتسلم الدفعة الأولى من أجهزة التنفس

كتبت أسماء لمنور في الخميس 18 فبراير 2021 07:09 مساءً - منذ 59 دقيقة

آخر تحديث: 18 - فبراير - 2021 6:40 مساءً

تسلم الصليب الأحمر اللبناني الدفعة الأولى من أجهزة التنفس التي قدمها الشيخ بهاء الحريري للشعب اللبناني، بعد ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا بشكل كبير، وبعد صرخة أمين عام الصليب الأحمر اللبناني جورج كتاني الذي رفع الصوت بضرورة تأمين المزيد من اجهزة الاوكسيجين لتدارك الموقف، ما دفع الشيخ بهاء الى الاتصال بنقيبة مستوردي المسلتزمات الطبية سلمى عاصي مستفسراً عن مواصفات الاجهزة المطلوبة ومبدياً اهتماماً بالغاً بالأمر، ووعد بتأمين اللازم منها، والتي بدورها ابلغت السيد كتاني بذلك.

في المستودع التابع للصليب الأحمر في منطقة رومية تم تسلّم الدفعة الأولى وهي عبارة عن 157 جهاز على أن تصل الشحنة الثانية نهار الاثنين القادم، ليصل العدد إلى 400 جهاز أوكسيجين، وبحسب ما قاله اندريه مطر لمراسلة “صوت بيروت انترناشونال” غيدا جبيلي “نشكر السيد بهاء الحريري على هذه التقدمة، التي تمت بواسطة السيدة سلمى عاصي مشكورة، كون لدينا مواصفات محددة للاجهزة التي نتسلمها”، واضاف “هدفنا الوصول الى اكثر من الفي جهاز تنفس كي نستطيع تلبية جميع المواطنين ولتخفيف الضغط عن المستشفيات”، واشار الى انه “نتمنى ان نستطيع توزيع هذه الاجهزة في اسرع وقت ممكن، ومبدئياً سيتم نقل عدد منها الان الى بيروت بسبب الحاجة اليها”.

وتابع مطر “كصليب أحمر لبناني وزعنا أكثر من 260 آلة أوكسيجين للشعب اللبناني وذلك من خلال آلية معتمدة من الصليب الأحمر اللبناني تقوم على تواصل مريض كورونا معنا على الخط الساخن 1760 وارسال تقرير طبي يؤكد حاجته للجهاز مع تفاصيل محددة وبعد وصول الطلب تكشف لجنة طبية عليه ليتم اعارة الجهاز للفترة الزمنية التي يحتاجها المريض وهي مبدئياً 15 يوم، وبعد استعادتها يجري تعقيمها وتجهزيها لمريض آخر”.