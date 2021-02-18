لبنان | إحالة قرار نقل ملف انفجار المرفأ من يد صوان الى قلم مكتبه ووزيرة العدل

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 18 فبراير 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين
وزارة العدل
أحال المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري قرار محكمة التمييز – الغرفة السادسة الجزائية المتعلق بنقل ملف انفجار مرفأ بيروت من يد المحقق العدلي القاضي فادي صوان الى محقق عدلي آخر يعين وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 360 أ.م.ج الى قلم مكتب صوان، وذلك بعد صدور القرار في حضور القاضي الخوري ممثلا النيابة العامة التمييزية.
وبالتزامنمع ذلك، أحال الخوري القرار عينه الى وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم.
يشار الى أنه في حال وصول التبليغ الى صوان، ترفع يده تلقائيا عن متابعة النظر بالدعوى.