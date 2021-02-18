لبنان | أوقاف بعلبك الهرمل: السماح بفتح المساجد لصلاة الجمعة فقط

كتبت أسماء لمنور في الخميس 18 فبراير 2021 04:14 مساءً - منذ ساعة واحدة

أصدر رئيس دائرة أوقاف بعلبك الهرمل الشيخ سامي الرفاعي مذكرة إدارية بناء على القرار الصادر من المديرية العامة للأوقاف الإسلامية في بيروت بتاريخ 11 شباط 2021، والقاضي بالسماح بفتح المساجد لصلاة الجمعة فقط، وترك تقدير الموقف للدوائر الوقفية في المحافظات، أعلن فيها:

“استمرار القرار بالإقفال ساري المفعول، إلا في المناطق التي تراجعت فيها معدلات الإصابة، فتقام صلاة الجمعة فقط ضمن اتخاذ أقصى درجات الوقاية والإجراءات المعلومة للجميع، ويترك تقدير الأمر للإمام وبالتشاور مع لجنة المسجد”.

وأكد “إقفال قاعات المساجد والمراكز التابعة للأوقاف والإعتذار عن إقامة الدورات القرآنية، والمناسبات الإجتماعية فيها”.

وطلب من أئمة المساجد والخطباء والمؤذنين وخدام المساجد والمصلين الإلتزام التام بتنفيذ مضمون هذا القرار”.