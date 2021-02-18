لبنان | دولار السوق السوداء يحلّق… والأزمة تتفاقم

كتبت أسماء لمنور في الخميس 18 فبراير 2021 10:16 صباحاً - منذ 36 دقيقة

آخر تحديث: 18 - فبراير - 2021 9:37 صباحًا

يتم التداول صباح اليوم الخميس في السوق السوداء بسعر صرف للدولار يتراوح ما بين 9100 – 9150 ليرة لبنانية لكل دولار اميركي، وهو سعر الإقفال أمس الأربعاء.

ويمرّ لبنان بأزمة اقتصادية غير مسبوقة إذ فقدت الليرة أكثر من 70% من قيمتها الشرائية. ويتعثر تشكيل حكومة جديدة بسبب تعنت الفرقاء السياسيين الذين يصرون على التناحر والتعطيل بسبب مصالحهم الخاصة.

يأتي الارتفاع الجديد مع تفاقم أزمة السيولة التي تفاقمها جائحة كورونا، تزامناً مع الأزمة السياسية المستمرة منذ أشهر والتي تحول دون تشكيل حكومة جديدة برئاسة مع تصاعد لهجة الانقسام بين سعد الحريري ورئيس الجمهورية ميشال عون في الأيام الأخيرة.

في غضون ذلك، يعاني المواطنون الأمرّين مع تأكّل قدراتهم الشرائية نتيجة استشراء البطالة وخسارة الليرة أكثر من 80% من قيمتها خلال هذه الأزمة، فيما تلعب الاحتكارات دوراً كبيراً في غلاء المعيشة.