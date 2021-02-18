لبنان | ما هي الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 18 فبراير 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

أعلنت غرفة التحكم المروري عبر حسابها على تويتر أن طريقي ترشيش – زحلة وضهر البيدر مقطوعتان امام كل المركبات بسبب تراكم الثلوج.

وذكرت الطرقات المقطوعة الأخرى بسبب تراكم الثلوج وهي التالية:

– عيناتا الارز

– كفردبيان – حدث بعلبك

– العاقورة – حدث بعلبك

– جرد مربين – الهرمل

– شبعا كفرشوبا و شبعا راشيا

– تنورين – اللقلوق و تنورين – حدث الجبة

– الشوف الاعلى – كفريا – نيحا – الباروك – عين زحلتا

– القبيات – الهرمل.

الى ذلك، أكّدت غرفة التحكم أن طريق كفردبيان سالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي.