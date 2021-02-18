لبنان | ما هي الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج؟

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 18 فبراير 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين
وذكرت الطرقات المقطوعة الأخرى بسبب تراكم الثلوج وهي التالية:
الطرقات المقطوعة بسبب الثلوج
أعلنت غرفة التحكم المروري عبر حسابها على تويتر أن طريقي ترشيش – زحلة وضهر البيدر مقطوعتان امام كل المركبات بسبب تراكم الثلوج.
وذكرت الطرقات المقطوعة الأخرى بسبب تراكم الثلوج وهي التالية:
– عيناتا الارز
– كفردبيان – حدث بعلبك
– العاقورة – حدث بعلبك
– جرد مربين – الهرمل
– شبعا كفرشوبا و شبعا راشيا
– تنورين – اللقلوق و تنورين – حدث الجبة
– الشوف الاعلى – كفريا – نيحا – الباروك – عين زحلتا
– القبيات – الهرمل.
الى ذلك، أكّدت غرفة التحكم أن طريق كفردبيان سالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي.