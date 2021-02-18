لبنان | الحواط: المشكلة ليست في الاعلام بل في منظومة السلاح والفساد

كتبت أسماء لمنور في الخميس 18 فبراير 2021 01:10 صباحاً - منذ ساعة واحدة

غرد النائب زياد الحواط، تعليقا على ما شهدته اليوم لجنة الاعلام والاتصالات في مجلس النواب. وقال: “في بلد يمر بأسوأ مراحله السياسية والاجتماعية والأمنية والاقتصادية والصحية”.

وسأل: “ماذا تريدون للاعلام أن ينقل لكم؟ هل تريدونه أن يتحدث عن الازدهار والنمو والانماء والاستثمارات؟ هل تريدونه أن يتحدث عن السيادة والاستقلال ووطننا مخطوف ومعزول؟”.

وأضاف: “لا يا سادة المشكلة ليست في الاعلام بل في منظومة السلاح والفساد، وفي كل ما صنعته هذه المنظومة من كوارث وويلات وارتهانات للخارج”.

وتابع: “من يجب محاكمته فعلاً هو: من وضع لبنان في محور القتل والدمار، من قتل ويقتل كل من يخالفه الرأي. من لا يتقبل الرأي الآخر ويتهمه مباشرة بالعمالة والارتهان من فجر العاصمة وسرق أموال الشعب. وأرفق التغريدة بوسم #خط-الحرية-الأحمر”.