لبنان | ما صحة خبر صدور مذكرة توقيف بحق فنيانوس؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 17 فبراير 2021 10:17 مساءً - منذ 29 دقيقة

نفى الوزير السابق يوسف فنيانوس أن تكون أي مذكرة توقيف قد صدرت بحقه، لافتا إلى أن الجلسة المخصصة له هي غدا وبالتالي كيف يمكن للمحقق العدلي القاضي فادي صوان أن يصدر مذكرة توقيف قبل حصول الجلسة.

كما استغرب أن تقوم وسائل إعلامية بتسريب ونشر هكذا خبر، معربا عن أمله في ألا يكون مصدر الخبر مرجعا معنيا بهذا الموضوع وهو ما يدل على نية مبيتة ويحملنا على أن نفكر مئة مرة قبل القيام بأي خطوة أخرى.

وكان فنيانوس أكد أنه اعتذر عن حضور جلسة الغد بسبب عدم تبلغه وفقا للأصول القانونية.