لبنان | مذكرة توقيف بحق فنيانوس؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 17 فبراير 2021 10:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 17 - فبراير - 2021 9:23 مساءً

غرّد الوزير السابق يوسف فنيانوس عبر “تويتر”: “تلقيت اتصالاً هاتفيًا الساعة 7,21 مساءً من المباحث الجنائية المركزية لحضوري غداً صباحاً للاستماع اليّ كمدعى عليه أمام القاضي صوان، وبما ان التبليغ أتى مخالفاً أصول المحاكمات الجزائية اعتذر عن عدم حضور جلسة الغد”.

وفي حين أشارت معلومات صحفية أن القاضي صوان أصدر مذكرة توقيف بحق فنيانوس بتهمة الإهمال والتسبب بانفجار المرفأ، أكدت مصادر قضائية انه لا يمكن للقاضي صوان اصدار مذكرة توقيف عبر الهاتف بحق الوزير السابق يوسف فنيانوس قبل حصول جلسة الغد ويمكن لفنيانوس الإعتراض على التبليغ إذا لم يحصل قبل ٣ أيام من موعد الجلسة.