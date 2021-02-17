لبنان | الأحرار: للالتفاف حول طروحات بكركي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 17 فبراير 2021 10:17 مساءً - منذ ساعتين

أشار المجلس الأعلى لحزب الوطنيين الأحرار في بيان، بعد اجتماعه الأسبوعي الذي عقده إلكترونيا برئاسة رئيس الحزب دوري شمعون وحضور الأعضاء، إلى غياب أي أفق للنهوض بلبنان وإخراجه من المأزق الكبير الذي وقع فيه على يد هذه المنظومة الحاكمة التي لا تطرح أي حل ولا تسمح بأي حل، ووقال: “نعود ونكرر تأييدنا لطروحات بكركي، وندعو إلى الالتفاف حولها لتفعيلها داخليا ودوليا، فالمساعدة التي نطلبها من المجتمع الدولي هي ضمن أطر السيادة والاستقلال، ولن ترهبنا تهديدات مبطنة أو تهويلات فارغة، فمن يأتمر بتعليمات دول مرشدة، ويتمول ويتسلح ويأكل من خزينة دولة خارجية تريد خطف القرار اللبناني، لا يحق له التغني بمعاني السيادة وإعطاء دروس في الوطنية”.

ولفت إلى أن لبنان هو عضو مؤسس وفاعل في كل من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومن واضعي شرعة حقوق الإنسان، ومن أبسط حقوق هذا البلد الذي مزقته الولاءات الخارجية، أن يطالب بمساعدة الأسرة الدولية لكي يخرج من محنته ويعود إلى دوره الأساسي في هذه المنطقة من الشرق وفي العالم، فهذا حقه.

وختم: “إن واجبنا مساعدة بلدنا والمحافظة على سيادته واستقلاله عن أي قرار خارجي. هذا خطنا التاريخي في الدفاع عن لبنان والمحافظة عليه وعلى شعار: لبنان أزلي أبدي سرمدي لجميع أبنائه”.