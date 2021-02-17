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لبنان | الجيش: توزيع تعويضات على المواطنين المتضررين جراء انفجار المرفأ

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 17 فبراير 2021 10:17 مساءً - منذ 3 ساعات

الجيش اللبناني

أعلنت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه أنه “بتاريخ 17/ 2/ 2021، إستأنفت وحدات الجيش المعنية عملية توزيع التعويضات على المواطنين المتضررين جراء إنفجار مرفأ بيروت، وقد تم توزيع مبلغ وقدره 6.445.100.000 ليرة لبنانية. وبلغ عدد الوحدات السكنية التي استفادت من هذه التعويضات والمصنفة متوسطة ودون المتوسطة 687 وحدة سكنية موزعة على مناطق (الكرنتينا، مار مخايل، الجميزة، كورنيش النهر، الجعيتاوي، ساسين، المدور، الرميل، الروم، رزق، العدلية، تباريس، برج حمود، الواجهة البحرية لساحل الدورة، ومنطقة عين المريسة)”.

كما أعلنت قيادة الجيش في بيان، أنه سيتم إستكمال توزيع المساعدات يوم غد في المناطق المذكورة أعلاه باستثناء منطقة عين المريسة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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