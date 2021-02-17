لبنان | عداد الوفيات جراء كورونا يحلق من جديد

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 17 فبراير 2021 07:21 مساءً - منذ 37 دقيقة

اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 2479 اصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 346063. كما تم تسجيل 60 حالة وفاة.

في سياق متصل، أشار مدير عام “مستشفى رفيق الحريري الجامعي” فراس أبيض في سلسلة تغريدات على تويتر الى ان “الآثار الجانبية للقاح اصبحت معروفة بشكل جيد. لكن متابعة عملية تلقيح العاملين في مجال الرعاية الصحية كشفت عن أحد الآثار الجانبية التي لم اكن أعرفها من قبل. فيما يبدو، اللقاح يسبب الكثير من الفرح والأمل. هذا حسن ونحتاجه، فانه لا تزال هناك تحديات كثيرة تنتظرنا”.

وتابع “لا تزال اعداد الكورونا اليومية في لبنان مرتفعة وإن كانت أقل من ذي قبل. ومع ذلك، فإن عدد المرضى في العناية المركزة آخذ في الازدياد ببطء، ولا تزال ارقام الوفيات عالية، أكثر من نصفهم في فئة ٧٥ عامًا وما فوق. تحتاج هذه الفئة إلى التطعيم في أسرع وقت ممكن. اللقاحات تنقذ الأرواح”.

وأضاف “انخفض معدل الفحوصات الموجبة، ولكن ليس بدرجة كافية، ولا يزال فوق ١٥٪. مع ذلك، يطالب الكثيرون بمزيد من تخفيف قيود الاغلاق. عند دخولنا المرحلة الثانية، من المرجح أن يؤدي المزيد من الاختلاط المجتمعي إلى زيادة حالات الكورونا، لكن المستشفيات لا تزال ممتلئة”.

وقال أبيض “فتح المدارس سيشكل تحديًا بشكل خاص. التقارير السابقة عن انخفاض معدل انتقال العدوى بين اليافعين لم تكن صحيحة. من دون تدابير صارمة وتعلم مدمج، يمكن أن يؤدي فتح المدارس إلى زيادة في الانتشار المجتمعي. هل المدارس، والانترنت، جاهزون؟”.