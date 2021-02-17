لبنان | أبيض: خدمة الاشخاص الذين تسجلوا على منصة “الصحة” ولديهم مواعيد

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 17 فبراير 2021 07:21 مساءً - منذ 56 دقيقة

آخر تحديث: 17 - فبراير - 2021 6:37 مساءً

أكد مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي فراس أبيض أنه “سيقوم مركز اللقاح في مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمة الاشخاص المستوفين للشروط الذين قاموا بالتسجيل على منصة وزارة الصحة العامة ولديهم مواعيد إما من خلال المنصة أو من خلال مركز الاتصال الخاص بنا (01832070)”.

وقال عبر “تويتر”: “نعتذر لعدم قدرتنا على خدمة الأشخاص الذين يحضرون الى المركز بدون موعد”.