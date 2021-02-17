لبنان | الوزير مرتضى استقبل السفير التونسي في وزارة الثقافة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 17 فبراير 2021 04:09 مساءً - منذ 21 دقيقة

استقبل وزير الثقافة في حكومة تصريف الإعمال عباس مرتضى في مكتبه في وزارة الثقافة، السفير التونسي في لبنان بوراوي الامام، في زيارة بروتوكولية بمناسبة تسلمه مهامه الديبلوماسية في لبنان، وجرى عرض للعلاقات الثنائية بين لبنان وتونس لاسيما على الصعيد الثقافي والبرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين حكومة البلدين للسنوات 2021-2022-2023 المنوي توقيعه قريبا، والذي يهدف الى تنشيط وتفعيل التعاون في القطاعات الثقافية المختلفة كالآداب والكتاب، المسرح، الفنون السمعية البصرية، الموسيقى، الفنون التشكيلية، التراث، الصناعات الثقافية والملكية الادبية والفنية.

واعتبر السفير التونسي ان اللقاء شكّل مناسبة مهمة لبحث العلاقات الثنائية، وقال :” ما اتفقنا عليه ان الثقافة محور استراتيجي لكل من لبنان وتونس، لان بلدينا يفخران بثقافة عظيمة وتاريخ طويل وحضارة عريقة، وسنعمل سويا من اجل تثمير هذا الرصيد الثقافي والحضاري الذي يجمعنا”.