لبنان | الجيش الإسرائيلي يطالب ويكيبيديا بتغيير توصيف “حزب الله”!

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 17 فبراير 2021 04:09 مساءً - منذ 42 دقيقة

آخر تحديث: 17 - فبراير - 2021 3:45 مساءً

تقدم الجيش الإسرائيلي بطلب إلى موقع موسوعة “ويكيبيديا” لتغيير توصيف حزب الله، من “سياسي” إلى “إرهابي”.

وقال الجيش الإسرائيلي في تغريدة على حسابه عبر “تويتر”:

“حزب الله أكثر من حزب سياسي، ومجموعة مسلحة (..) منذ تأسيسه عام 1982 أصبح مصنفا دوليا كمظمة إرهابية”.

ونشر الحساب التابع للجيش، أعلام دول قال إنها صنفت حزب الله كـ”منظمة إرهابية”، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا وألمانيا والأرجنتين وباراغواي واليابان و”إسرائيل” والإكوادور وكولومبيا.

ومن الدول العربية التي صنفت حزب الله منظمة إرهابية، السعودية والبحرين.

وأضاف الجيش الإسرائيلي، أن الوقت قد حان لتحديث المعلومات بشأن حزب الله على موسوعة “ويكيبيديا”.

وتصنف ويكيبيديا حزب الله، على أنه جماعة شيعية إسلامية مسلحة وحزب سياسي مقره في لبنان.