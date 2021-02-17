لبنان | مؤسسة الابحاث العلمية الزراعية ترد على المنتقدين: لقد أصبنا بتوقعاتنا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 17 فبراير 2021 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

أوضحت مؤسسة الابحاث العلمية الزراعية Lari أنها بادرت “وبحسن نية وباحترام وبتضامن وبمحبة الى التعاون مع مديرية الارصاد الجوية في مطار بيروت ( علماً أن المؤسسة هي مؤسسة عامة والمديرية هي مديرية ضمن هيكلية وزارة الاشغال) واعتمدت تسمية Joyce.

الا أن مؤسسة الابحاث لاحظت أن المنخفض الجوي خفت حدة الصقيع فيه وكمية الهطولات وسرعة الرياح وكمية الثلوج وبادرت الى الاعلان أنه منخفض جوي بارد مع ثلوج لا ترقى الى عاصفة ثلجية.

وفوجئت المؤسسة بانتقاد مديرية الارصاد في مطار بيروت لها من دون ذكر اسمها علماً أن وزير الزراعة د.عباس مرتضى أكد أن المؤسسة مسؤولة عن الارصاد والارشادات الزراعية وغيرها ومن يتعرض لها يتعرض للملاحقة القانونية”.

لذلك تؤكد المؤسسة على صوابية قرارها بأنه منخفض جوي لا يرقى الى مستوى عاصفة، وتشير إلى التالي:

١-الثلوج حالياً على ٩٠٠ متر :١سنتم

على ١١٠٠: ٥ سنتم

٢- الحرارة لم تتجاوز ٠،٥ تحت الصفر على ١١٠٠ متر وما دون

٣-الرياح تراوحت بين ٤٠ و٢٠ كلم وليس ٩٨ كلم/ساعة (مؤسف)

٤-الامطار وصلت الى ٨٨ ملم وليس الى ٣٠٠ ملم كما إدعى أحدهم (مؤسف)

٥- جميع وسائل الاعلام اعتمدت تسمية منخفض جوي وليس اسم Joyce الذين سقطا معاً فلا عاصفة ثلجية ولا اسم Joyce أصبح معتمداً .

٦-بالرغم من استمرار تساقط الثلوج بعد ظهر الاربعاء وقبل ظهر الخميس فإنها ليست بعاصفة ثلجية.

٧-إن المؤسسة لها الجرأة بالتراجع عن ما قالته سابقاً حول الاحوال الجوية وتعترف بالخطأ الذي يحصل مع جميع الارصاد في العالم إنما في لبنان، لا نتراجع نبقى على الخطأ لكي نجد تبريرات لاحقاً.

ستستمر مؤسسة الابحاث العلمية الزراعية ٢٤/٢٤ ، ٧/٧، وعلى مدار السنة بإصدار نشراتها وارشاداتها المعتمدة من قبل:

-منظمة الارصاد الاوروبية

-الابحاث الاوروبية

FAO

– الاتحاد الأوروبي

الدول العربية العديد من الجامعات

وأخيراً ان جميع المعلومات المناخية من المصلحة هي مجانية لكل من يطلبها وتؤمن خلال ساعتين عبر البريد الالكتروني.

هكذا يبنى الوطن بالانفتاح والتسامح ومساعدة الأخرين ومشاركة المعلومات العلمية مجاناً مع الجميع.

تفيد Lari بأنه يتوقع تراكم ٢٠ سنتم على ارتفاع ٩٠٠ متر وفي البقاع حتى صباح الجمعة.

لذا يطلب من أصحاب البيوت البلاستيكية تدعيمها والعمل على إزالة الثلج عنها كما يتوجب تدفئتها ليلاً، كل ليلة حتى مساء الخميس ٢/٢٥.