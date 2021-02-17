لبنان | السفير السعودي من دار الفتوى: المملكة لن تتخلى عن الشعب اللبناني

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 17 فبراير 2021 02:01 مساءً - منذ 9 دقائق

آخر تحديث: 17 - فبراير - 2021 1:43 مساءً

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، سفير خادم الحرمين الشريفين في لبنان وليد بخاري، وتم البحث في الأوضاع العامة.

وأفاد المكتب الإعلامي في دار الفتوى ان السفير البخاري أمل أن “يجتاز لبنان أزمته بأسرع وقت، وأن تستقر أموره وشؤونه، مؤكداً أنّ “السعودية لن تتخلى عن الشعب اللبناني الشقيق وستبقى داعمة له ولمؤسساته”.

وأعرب المفتي دريان للسفير السعودي عن “شكره للمساعدات التي تقدمها المملكة للشعب اللبناني”، مشددا على “أهمية العلاقات المتينة التي تربط البلدين”.

وجدد المفتي دريان للسفير بخاري “إدانته للعدوان المتكرر على الأراضي السعودية، وكل اعتداء عليها بمثابة اعتداء على لبنان وعلى الدول العربية”، وأشار الى ان “ما تقوم به المجموعات الحوثية المسلحة غير الشرعية من أعمال إجرامية ضد السعودية هو مستنكر ويجب وضع حد له سعيا الى عودة الأمن والاستقرار الى الخليج العربي عموما واليمن خصوصا”.