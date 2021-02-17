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لبنان | بالصور.. بياض الثلج يغطي لبنان

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 17 فبراير 2021 02:01 مساءً - منذ 23 دقيقة
بياض الثلج يغطي لبنان

بياض الثلج يغطي لبنان

مع وصول المنخفض الجوي العاصف الذي ضرب دولا عدة في منطقة الشرق الأوسط، زادت حدة الأمطار والرياح في عموم المناطق اللبنانية، ومع تدني لدرجات الحرارة، اكتست المناطق اللبنانية صباح اليوم الأربعاء الرداء الأبيض الجميل نتيحة العاصفة الثلجية “JOYCE” التي تضرب لبنان.

وقطعت الثلوج العديد من الطرقات الجبلية، فيما عمل الدفاع المدني على ازالة الثلوج التي تراكمت على طريق عام حردين -البترون وتسهيل حركة المرور وتمكين المواطنين من متابعة سيرهم بأمان.

وفي الشوف، عمل عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة 10:00 من تاريخ اليوم على ازالة الثلوج التي تراكمت على طريق عام (البيرة- عين زحلتا- بمهريه) – الشوف وذلك لتسهيل حركة المرور وتمكين المواطنين من متابعة سيرهم بأمان.

وفي المتن، عمل عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة 7:00 من تاريخ اليوم على ازالة الثلوج التي تراكمت على طرقات المتن (ضهور الشوير ، الشوير ، عين السنديانة ، مار موسى ، الدوار ، بكفيا ، المروج و كفرعقاب)-المتن، وذلك لتسهيل حركة المرور وتمكين المواطنين من متابعة سيرهم بأمان.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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