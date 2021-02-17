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لبنان | قوى الأمن تعمم صورة موقوفَين بعمليات نشل وسلب في مناطق عدة

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 17 فبراير 2021 02:01 مساءً - منذ 37 دقيقة
توقيف مطلوبين

توقيف مطلوبين

عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة الموقوفين ع. ص. (مواليد عام 2001، لبناني) وا. ع. (مواليد عام 1990، لبناني) اللذين اعترفا في خلال التحقيق معهما من قبل مفرزة الضاحية القضائية في وحدة الشرطة القضائية بقيامهما بعدة عمليات نشل لحقائب وهواتف المارة وسلب مواطنين على متن دراجة آلية في مناطق: بيروت، بعبدا والضاحية.

وطلبت من الذين وقعوا ضحية أعمالهما، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة، الكائن في ثكنة الشهيد مصطفى علي حسن – الأوزاعي، أو الاتصال على أحد الرقمين: 451162-01 أو 453143-01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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