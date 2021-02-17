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لبنان | نقيب خبراء السير يطلق صرخة غضب.. الأمور لم تعد تطاق

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 17 فبراير 2021 02:01 مساءً - منذ 47 دقيقة

نقابة خبراء السير

أطلق عضو اللجنة الوطنية للسلامة المرورية نقيب خبراء السير في لبنان فؤاد فهد “صرخة غضب على حال الطرق والتقاطعات الخالية من إشارات سير ناظمة للحركة، وصرخة وجع بإسم كل سائق ومتضرر من حال النكران وعدم إكتراث المسؤولين”.

وسأل في بيان: ألا يكفي شعبنا ما يعانيه من جائحة تخطف الأحباء وضائقة مالية تذل الكرامات حتى نزيد عليهم كوارثا مرورية تخطف من غامر وسار على طرقاتنا وتزهق روحه أثناء سعيه لتأمين لقمة عيش عياله، أفلا يكفي السائق الأفخاخ المنصوبة له بفعل سرقة أغطية تصريف المياه، هل محتم على اللبناني إن نجا من مصيبة أن يقع في أخرى، ألا يجدر بوزير الداخلية أن يطلب أفرادا من قوى الأمن لتأمين السير عند التقاطعات على مدار الساعة، بدل ترك الأمور على غاربها، أوليس من الأفضل البحث عن حلول ولو آنية بدل التلهي خلف أعذار واهية بحجة انتهاء العقد مع الشركة التي كانت تشرف على الإشارات؟”

وتوجه إلى المسؤولين بالقول: “إن كنتم تعرفون عدد الإصابات المرورية يوميا ولا تبادرون لوقف عداد النزف والموت فتلك مصيبة، وإن كنتم لا تدرون فتلك أعظم، وفي الحالتين الأمور لم تعد تطاق وسوف نبقى وراءكم وسوف نبقى صوت الشعب حتى تستقيم الأمور”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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