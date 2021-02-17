لبنان | إرتفاع في أسعار المحروقات.. أبو شقرا يوضح

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 17 فبراير 2021 09:03 صباحاً - منذ 44 دقيقة

أشار جدول أسعار المحروقات لهذا الأسبوع ارتفاعاً جديداً، فبلغ سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان 32200 بعد زيادة بلغت 1700 ليرة، وصفيحة الـ95 أوكتان 31200 ليرة بعد زيادة 1600 ليرة، فيما صفيحة المارزوت بلغ سعرها 21400 ليرة بارتفاع 800 ليرة عن السعر القديم.

وقد أوضح ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا لـ”صوت كل لبنان” أسباب الارتفاع الذي تشهده أسعار المحروقات في الآونة الأخيرة، مؤكداً ألا علاقة لمسألة رفع الدعم في هذا الإطار إنما الارتفاع يأتي انسجاما مع ارتفاع سعر برميل النفط عالميا والذي بلغ أربعة وستين دولار.