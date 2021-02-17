لبنان | طقس عاصف ومثلج يسيطر على لبنان… إليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 17 فبراير 2021 09:03 صباحاً - منذ 53 دقيقة

يسيطر طقس عاصف ومثلج على لبنان ويستمر لغاية يوم الجمعة، حيث يحمل هذا المنخفض معه الامطار الغزيرة والثلوج تحت عتبة الـ ٨٠٠م خصوصا، ليل الاربعاء فجر الخميس، فيما درجات الحرارة تصبح باردة جدا وما دون المعدلات بفارق كبير نتيجة تأثير رياح شمالية وقطبية المنشأ.

تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

الاربعاء: تشتد العاصفة (من ناحية البرودة وقوة الرياح) مع انخفاض اضافي وكبير بدرجات الحرارة وتتساقط أمطار غزيرة احياناً وتترافق مع تساقط حبات البرد، فيما تتساقط الثلوج على ارتفاع 800 الى 700م – 600م ليلاً وتبقى الرياح قوية جداً 60 الى 90كم/س

الخميس : طقس بارد جداً وممطر مع تساقط حبات البرد فيما تتساقط الثلوج باكراً على ارتفاع 600 الى 700 متر باكرا ثم على 800 الى 900 متر نهارا، رياح معتدلة.

الجمعة : طقس غير مستقر وبارد مع ارتفاع درجات الحرارة ونتساقط أمطار محلية فيما تتساقط ثلوج متفرقة على 1,000 الى 1,100 متر.