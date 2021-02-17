لبنان | المتعاقدون بالساعة مع الجامعة اللبنانية مستمرون في إضرابهم

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 17 فبراير 2021 01:10 صباحاً - منذ ساعتين

نقل وفد من الأساتذة المتعاقدين بالساعة عن رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب “اهتمامه الشديد بملف التفرغ”. وأضاف أيوب خلال لقائه وفدا من الأساتذة المتعاقدين أن “استمرار الجامعة وتقدمها يتطلب وجود كادرٍ تعليمي متفرغ يهتم بشؤونها على كلِّ المستويات الأكاديمية والوطنية”.

وأكد أيوب: “لن يشطب أي اسمٍ مستحقٍ للتفرغ”، واعدا بالقيام ببعض الخطوات التي من شأنها إعادة تحريك الملف على رغم وجود حكومة تصريف أعمال”.

وأثنى على تضحيات الأساتذة المتعاقدين الذين يعملون في ظروف استثنائية ضاغطة وغير مسبوقة، ورأى أن “الإضراب حق مشروع لكنه لن يجدي نفعا؛ وهو في ظل حكومة تصريف أعمال كالضرب على رأس الميت”.

وجاء في بيان الأساتذة المتعاقدين أنهم “لم يلمسوا أي نتيجة إيجابية، وهم في انتظار اللقاء بوزير التربية، ما يدل على أهمية الاستمرار في الإضراب والمشاركة بكثافة في الجمعية العمومية الخميس المقبل.