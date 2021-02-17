لبنان | نائب رئيس حزب الكتائب: نريد تحرير لبنان من سلاح حزب الله

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 17 فبراير 2021 01:10 صباحاً - منذ ساعتين

أعلن نائب رئيس حزب الكتائب اللبنانية سليم الصايغ أن “ما يحصل هو نوع من الكباش بالوكالة، فالإشكالية ليست بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري بل من سيقبض على ملف لبنان عندما يحين وقت التفاهم الكبير بين إيران والولايات المتحدة الأميركية”.

واعتبر الصايغ في حديث لـ”الجزيرة” أن “ما يحصل اليوم انهم دخلوا في لعبة المحاصصة بين الأحزاب السياسية وبدأ كل واحد يطلب حصة له، وهذا نسف لمبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ودعوة أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله لتأليف الحكومة في الداخل هو للإمساك بالورقة الداخلية”.

وأكد أن “ما يدعو إليه السيد نصرالله في تأليف الحكومة هو مبدأ عام، هو يقول نريد حكومة لكن أي حكومة؟ هل ستأتي حكومة مستقلة بعيدة كل البعد عن الأحزاب أم حكومة يسيطر عليها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة حزب الله؟”.

وأشار الصايغ الى أن “حزب الله يستطيع تعطيل كل شيء فنحن لا نتكلم عن قوة سياسية عادية بل في بلد حيث هناك قوة عسكرية كبيرة مدعومة من محور الممانعة الذي تنتمي إليه ويقول نصرالله انه جندي في ولاية الفقيه”.

وقال الصايغ إننا “نريد تحرير لبنان من سلاح حزب الله واليوم ليس هناك من سلاح منظم في لبنان إلا سلاح حزب الله”.