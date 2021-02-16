لبنان | هل سيتلقى الإعلاميون اللقاح في الأسبوع المقبل؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 16 فبراير 2021 10:17 مساءً - منذ 54 دقيقة

اعلنت وزيرة الاعلام في حكومة تصريف الأعمال الدكتورة منال عبد الصمد نجد، في مداخلة عبر تلفزيون “الجديد”، انها “لا تعلم مصدر الخبر الذي يتحدث عن اعطاء اللقاح للاعلاميين الاسبوع المقبل، وهذا الامر غير منطقي لاننا لا نزال في الاسبوع الاول من تأمين اللقاح للطاقم الطبي ولكبار السن، ومن ثم يصل دور الاعلاميين في المرحلة الثانية والتي تحتاج الى مرحلة اطول من الحالية”.

واكدت انه “بعد تلقي الطاقم الطبي وكبار السن واصحاب الامراض المزمنة اللقاح، بحسب الخطة الوطنية العلمية، عندها تعود الاولوية بالدرجة الثانية للاعلاميين، ونحن اوضحنا هذا الامر منذ اليوم الاول، والاولويات عبارة عن 4 مراحل، كل مرحلة تنقسم الى جزأين”.

واشارت الى ان “قرار اعطاء اللقاح للاعلاميين ليس عند وزارة الاعلام، بل هو من صلاحيات وزارة الصحة واللجنة الوطنية للقاح، وهما من يحددان هذا الامر”.

وختمت: “بالنسبة الى دورنا في التحقق من صحة عمل الاعلامي ومن هويته، نظمنا هذه العملية في مرحلة تأمين اللقاح وارسلنا لوائح بأسماء كامل الاعلاميين الراغبين بتلقيه، مستندين الى الحالات التي تلقيناها من المؤسسات الاعلامية التي يعملون فيها”.