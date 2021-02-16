لبنان | هكذا توزّعت إصابات “كورونا” الجديدة على البلدات اللبنانية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 16 فبراير 2021 10:17 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 16 - فبراير - 2021 8:47 مساءً

نشرت وزارة الصحة العامّة اليوم الثلاثاء، جدولاً بيّنت فيه كيف توزّعت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا على الأقضية اللبنانية.

أعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 2723 إصابة جديدة بكورونا ( 2713 محلية و10 وافدة) ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 343584″.

ولفتت الوزارة في تقريرها، إلى تسجيل “55 حالة وفاة جديدة، وبذلك يصبح العدد الإجمالي للوفيات 4092”.