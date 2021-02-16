لبنان | أوجيرو تطمئن: لا خوف من انقطاع الانترنت خلال العاصفة

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 16 فبراير 2021 10:17 مساءً - منذ ساعتين
آخر تحديث: 16 - فبراير - 2021 8:26 مساءً
شركة أوجيرو
أكد مدير هيئة أوجيرو عماد كريدية في حديث تلفزيوني ان “لا مشكلة طارئة في خدمة الانترنت والناس تتكلم بهذا الموضوع وكأنه هناك مشكلة تقنية كبيرة، إلا ان ما يحصل هو عملية صيانة تقوم بها فرنسا لأحد الكابلات التي تربط لبنان بالعالم الخارجي”.
ولفت إلى انه “أخذنا كل الاجراءات تحسبا لأي طارئ ونحن على جهوزية كاملة كي ننقل المعطيات من الكابل إلى كابلات أخرى”.
زشدد على انه ” لا خوف من انقطاع الانترنت خلال العاصفة، وما نخاف منه هو الصواعق وهذا أمر يحصل في كل بلدان العالم ونحن على جهوزية كاملة لحل أي عطل”.