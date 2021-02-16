لبنان | أوجيرو تطمئن: لا خوف من انقطاع الانترنت خلال العاصفة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 16 فبراير 2021 10:17 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 16 - فبراير - 2021 8:26 مساءً

أكد مدير ​هيئة أوجيرو​ ​عماد كريدية​ في حديث تلفزيوني ان “لا مشكلة طارئة في ​خدمة الانترنت​ والناس تتكلم بهذا الموضوع وكأنه هناك مشكلة تقنية كبيرة، إلا ان ما يحصل هو عملية صيانة تقوم بها ​فرنسا​ لأحد الكابلات التي تربط ​لبنان​ ب​العالم​ الخارجي”.

ولفت إلى انه “أخذنا كل الاجراءات تحسبا لأي طارئ ونحن على جهوزية كاملة كي ننقل المعطيات من الكابل إلى كابلات أخرى”.

زشدد على انه ” لا خوف من انقطاع الانترنت خلال العاصفة، وما نخاف منه هو الصواعق وهذا أمر يحصل في كل بلدان العالم ونحن على جهوزية كاملة لحل أي عطل”.