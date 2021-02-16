لبنان | معوض: أين التحقيق في مرفأ بيروت واغتيال لقمان سليم؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 16 فبراير 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في بكركي، رئيس “حركة الاستقلال” النائب المستقيل ميشال معوض، في حضور أدوار طيون.

وقال معوض بعد اللقاء: “البطريرك أطلق صرخة وطرحاً للحل مبنياً على ركيزتين: الأولى الحياد وتحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية والدولية التي نشهد أن لبنان يدفع ثمنها، والثانية تنظيم مؤتمر دولي لحماية لبنان وسيادته ودولته وشعبه وإرادة شعبه. هذا الطرح بدل مناقشته يواجه بحملات ومزايدات سيادية مزيفة، وكأن مطالبة المجتمع الدولي بحماية لبنان هي مس بالسيادة، أما إقحام لبنان في محاور خارجية أو ربطه بإيران أو غيرها فهو سيادي!”.

وسأل “أصحاب الحملات المنظمة: هل من حل للخروج مما نتخبط فيه خارج مساعدة المجتمع العربي والدولي؟ إذا كان من حل فعلينا تبنيه. عندما طرحنا الذهاب إلى صندوق النقد الدولي يومها تمت مواجهتنا أيضاً، وبعدها عادوا وقالوا يجب الذهاب إلى صندوق النقد”.

وقال معوض: “البطريرك لم يطرح في أي لحظة إدارة دولية للبنان، إنما حماية دولية للبنان وسيادته وكيانه وهويته ودولته وإرادة شعبه المخطوف”.

وسأل: “أين التحقيق في مرفأ بيروت؟ ألم يعدونا بخمسة أيام وكانت النتيجة كلاماً في الصلاحيات لأنهم لا يريدون لا حقيقة ولا عدالة، وأين التحقيق في اغتيال لقمان سليم وقبله وقبله؟ هل البديل الفقر والمس بكرامة اللبنانيين ولقمة عيشهم وتدمير مؤسسات الدولة وتفككها وضرب القطاع الخاص وإفلاس الشركات والهجرة، وبالتالي تفكك الكيان؟”.

وكان البطريرك الراعي استقبل لجنة متابعة تدابير الوقاية من فيروس كورونا.