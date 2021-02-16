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لبنان | “اللبنانية” بحاجة للتعاقد مع أساتذة من حملة الدكتوراه للتدريس في كلية الصحة

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 16 فبراير 2021 02:02 مساءً - منذ دقيقتين

الجامعة اللبنانية

أعلنت رئاسة الجامعة اللبنانية حاجتها للتعاقد مع أساتذة من حملة الدكتوراه PHD – أطباء اختصاصيين ومدربين للتدريس في كلية الصحة العامة في الاختصاصات الآتية:

أساتذة من حملة PHD اختصاص:
– Staps – NeuroSciences (1فرع)
– Health Technology Assessment (فرع 2)
– Clinical Research فرع2) )
أساتذة أطباء اختصاص:
– Ophtalmologie فرع2) )
– ORL (فرع 2و 5)
– Pneumologie فرع3) )
– Cardiologie فرع5) )
تدريب اختصاص:
– ماستر تأهيل نفسي حركي (فرع 2)
– ماستر عمل اجتماعي (فرع 2)
– إجازة في علوم الأشعة (فرع 3)
– ماستر تقويم نطق (فرع 4 و 5)
– ماستر قبالة قانونية (فرع 4 و 5)
– ماستر علم تغذية (فرع 3)

وأشارت الى ان الطلبات تقدم لدى أمانة السر في عمادة كلية الصحة العامة – الفنار أيام 18 و 22 و 23 و 24 شباط 2021 اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا حتى الواحدة والنصف ظهرا.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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