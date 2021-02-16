لبنان | “اللبنانية” بحاجة للتعاقد مع أساتذة من حملة الدكتوراه للتدريس في كلية الصحة

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الجامعة اللبنانية
أعلنت رئاسة الجامعة اللبنانية حاجتها للتعاقد مع أساتذة من حملة الدكتوراه PHD – أطباء اختصاصيين ومدربين للتدريس في كلية الصحة العامة في الاختصاصات الآتية:
أساتذة من حملة PHD اختصاص:
– Staps – NeuroSciences (1فرع)
– Health Technology Assessment (فرع 2)
– Clinical Research فرع2) )
أساتذة أطباء اختصاص:
– Ophtalmologie فرع2) )
– ORL (فرع 2و 5)
– Pneumologie فرع3) )
– Cardiologie فرع5) )
تدريب اختصاص:
– ماستر تأهيل نفسي حركي (فرع 2)
– ماستر عمل اجتماعي (فرع 2)
– إجازة في علوم الأشعة (فرع 3)
– ماستر تقويم نطق (فرع 4 و 5)
– ماستر قبالة قانونية (فرع 4 و 5)
– ماستر علم تغذية (فرع 3)
وأشارت الى ان الطلبات تقدم لدى أمانة السر في عمادة كلية الصحة العامة – الفنار أيام 18 و 22 و 23 و 24 شباط 2021 اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا حتى الواحدة والنصف ظهرا.