لبنان | للراغبين بالخروج غداً… خذوا الأذونات من اليوم

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 16 فبراير 2021 01:09 صباحاً - منذ 34 دقيقة

أكدت منصة impact أنه بإمكان المواطنين أخذ أذونات الخروج منذ اليوم.

وأعلنت منصة IMPACT المشتركة أنه، واستدراكاً لأي عطل في شبكة الانترنت غداً، بإمكان المواطنين أخذ أذونات الخروج منذ اليوم.

وكانت هيئة أوجيرو قد أشارت في وقت سابق الى أن كابل IMEWE سيشهد أعمال صيانة من قبل المزوّد الفرنسي في مرسيليا الثلاثاء ١٦/٠٢/٢٠٢١ لمدّة قد تتجاوز الـ٢٤ ساعة مما قد يتسبب باضطرابات على شبكة الإنترنت المحلّية.