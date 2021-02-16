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لبنان | البزري: للمواطن حق اختيار مركز التلقيح لكن..

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 16 فبراير 2021 01:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

عبد الرحمن البزري​

شدد رئيس اللجنة الوطنية للقاح ضد ​​ ​عبدالرحمن البزري في حديث إلى قناة الـ “lbci” على أن “لبنان البلد الوحيد الذي تمكن من الحصول على اللقاح بفعل قرض البنك الدولي والبلد رقم 71 الذي يبدأ عملية التلقيح في العالم”.

ولفت إلى “أننا لم نُدخل أي لقاح حتى اللحظة لم ينل موافقة منظمة الصحة العالمية”.

وقال: “اعطينا المواطن حق اختيار مركز التلقيح لكن لا حق له أن يختار نوع اللقاح كذلك اعطينا المرضى حرية التشاور مع الطبيب الخاص”.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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