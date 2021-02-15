لبنان | هذه المناطق التي سجّلت أعلى نسب الإصابات بكورونا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 15 فبراير 2021 10:17 مساءً - منذ 19 ثانية

أعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا اليوم الاثنين، عن تسجيل 1739 إصابة جديدة بكورونا, و44 حالة وفاة جديدة.

وبحسب الجدول التي نشرته الوزارة، والذي يُبيّن بالأرقام توزيع إصابات كورونا على الأقضية والبلدات اللبنانيّة، إليكم بالترتيب الكميّ المناطق الثلاث التي سجّلت أعلى نسب إصابات اليوم الاثنين:

المرتبة الأولى: برج البراجنة (قضاء بعبدا) 77 إصابة.

المرتبة الثانية: حارة حريك (قضاء بعبدا) 71 إصابة.

المرتبة الثالثة:صور (قضاء صور) 60 إصابة