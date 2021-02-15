لبنان | دياب: المواد المدعومة غير موجودة في الأسواق بل على الفواتير فقط!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 15 فبراير 2021 10:17 مساءً - منذ ساعتين

شدد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب خلال اجتماع في في السراي الحكومي حول ملاحقة تخزين المواد المدعومة، على “ضرورة تطبيق آلية مراقبة عمليات الاستيراد ومنع تهريب المواد المستوردة المدعومة أو تخزينها عبر ملاحقة هذه المواد ومراقبتها منذ وصولها إلى لبنان حتى وصولها إلى المستهلك”.

وأكد الرئيس دياب على “وجود عمليات تخزين وتهريب كميات كبيرة من المواد المدعومة من أغذية وأدوية، وفقدانها من الأسواق على الرغم من وجود الآلية التي وضعت لمنع التهريب والتخزين والاحتكار”.

وأشار إلى أن “وزارة الاقتصاد بدأت خلال الأسبوعين الماضيين بحملة مداهمة للمستودعات، لكن المواد المدعومة غير موجودة في الأسواق بل على الفواتير فقط”، مشددا على “ضرورة وضع خطة متكاملة والتنسيق بين الأجهزة الأمنية والوزارات المعنية لمنع الاحتكار والفوضى في الأسواق”.