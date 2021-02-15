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لبنان | معتصمون أمام “العسكرية”: العدالة للموقوفين

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 15 فبراير 2021 04:10 مساءً - منذ 8 ثواني

المحكمة العسكرية

نفذت مجموعات من الحراك المدني اعتصاما أمام قصر العدل في بيروت اعتراضا على التوقيفات التي تطال ناشطين في الحراك. وحمل المعتصمون لافتات طالبت بتحقيق العدل والعدالة ورددوا شعارات تطالب بعدم تسييس القضاء ووقف الاعتقالات وتطبيق المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ومحاسبة المسؤولين عن تفجير المرفأ.

ولاحقاً توجه المشاركون نحو المحكمة العسكرية في المتحف للانضمام الى مجموعات أخرى من الحراك التي تنفذ اعتصاما للمطالب نفسها.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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