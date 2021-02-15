لبنان | الأمن العام يحدد شروط عودة اللبنانيين من سوريا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 15 فبراير 2021 04:10 مساءً - منذ 43 دقيقة

إعلان صادر عن المديرية العامة للأمن العام

الحاقاً ببيانها المتعلق بالسماح بدخول اللبنانيين وافراد عائلاتهم العالقين في سوريا والراغبين بالعودة الى لبنان عبر مركزي المصنع والعبودية الحدوديين بتاريخ 17/2/2021 إعتباراً من الساعة 9:00 ولغاية الساعة 18:00، تشدّد المديرية العامة للأمن العام على من يرغب العودة من هؤلاء اللبنانيين وافراد عائلاتهم وجوب حيازتهم على فحص PCR نتيجته سلبية ولا تزيد مدته عن 96 ساعة من سوريا، على أن يخضعوا مجدداً لفحص PCR على الحدود من قبل فرق وزارة الصحة العامة.