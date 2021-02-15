لبنان | انطلاق عملية التطعيم في مستشفى طرابلس

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 15 فبراير 2021 02:02 مساءً - منذ 40 دقيقة

وصلت صباح اليوم الدفعة الأولى من لقاحات “فايزر” إلى مستشفى طرابلس الحكومي في القبة بمواكبة أمنية، وتسلمها مدير المستشفى ناصر عدرة من مندوبي وزارة الصحة العامة وعددها 600 لقاح.

ولفت عدرة الى ان “عملية التطعيم انطلقت فعليا اليوم في طرابلس، وتشمل الكادر الطبي ومجموعة من المسنين بدأوا بالتوافد الى المستشفى حسب الاسماء التي تردنا من المنصة الالكترونية، حيث باشرنا باعطائهم اللقاح المستمر على مدى أسبوع كامل”.

ودعا الطرابلسيين الى “الاسراع في التسجيل وعدم الاكتراث بالشائعات التي تنشر عبر بعض مواقع التواصل”، مؤكدا ان “لا خلاص من هذا الوباء الا بتلقي اللقاح”.