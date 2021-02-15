لبنان | إعتصام لأهالي الطلاب في الخارج في طرابلس

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 15 فبراير 2021 12:09 مساءً - منذ 39 ثانية

نفذ عدد من أهالي الطلاب في الخارج بدعوة من الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية في الخارج، اعتصاما أمام المصارف في شارع المصارف في طرابلس، للمطالبة بتطبيق قانون الدولار الطالبي و”رفضا للتسويف الذي تعتمده المصارف”.

وطالب رئيس الجمعية فادي ملحم، “بتنفيذ القانون الذي يقضي بصرف مبلغ 10 آلاف دولار أميركي على سعر الصرف الرسمي”، لافتا إلى أن “ظروف أولادهم في الخارج كارثية ووصلت الى حد أصبح لا يطاق”. وحذر من “تذرع المصارف بكثير من الحجج”، مهددا “بمزيد من التصعيد حتى تطبيق القانون”.