لبنان | الدفاع المدني: 79 مهمة خلال 72 ساعة الماضية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 15 فبراير 2021 12:09 مساءً - منذ 50 دقيقة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

“تمكن عناصر من الدفاع المدني، خلال ال72 ساعة الأخيرة، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق (عدد36):

* أحراج (عدد3) : شوّان – داريا – الغابات(جبيل).

* أعشاب (عدد13) : ديردوريت – الفنار – بمهريه – جزين – قب الياس – سرجبال – بدنايل – الغسانية – مرج الزهور – شانيه.

وأشجار : زحلة – عنجر – قاع الريم.

* منازل (عدد4) : عدلون – القبة(2) – الأشرفية.

* سيارات (عدد7) : قاع الريم – صريفا – مزهر – اوتوستراد المتن السريع – عين سعادة – حافلة لنفل البضائع في زحلة – سيارتان داخل مرآب مبنى سكني في حالات.

مؤسسات (عدد1): داخل مستودع للكتب على طريق المطار.

* كهرباء (عدد5) : لوحة فواصم في مزهر/بصاليم – عمود في بر الياس – مولّد في سن الفيل – أسلاك كهربائية في مجد المعوش – محوّل وأسلاك كهربائية في بعلبك.

* نفايات (عدد1) : القلعة/بعبدا.

* مختلف (عدد2) : غرفة حطب وقارورة غاز في بر الياس – خيم في عرسال.

– نقل وإسعاف (عدد36):

حوادث(عدد22) : صور(2) – سن الفيل – بشامون(2) – الدكوانة – جعيتا – الشياح(2) – الرويس – ساقية الجنزير – برج البراجنة – طريق الجديدة(5) – المنصورية – عين الرمانة – تمنين التحتا – المرفأ – عرمون.

حوادث سير(عدد14): مجدل عنجر ونقل جريح الى المستشفى – كورنيش المزرعة ونقل جريح الى المستشفى – وسط بيروت ونقل جريح الى المستشفى – قرنة شهوان وسحب مصاب من داخل سيارته – عين المريسة وإسعاف مصاب في مكان الحادث – شرين/المتن وسحب جريح من داخل سيارته – اوتوستراد غزير وسحب جريح من داخل سيارته – طريق عام دورس وسحب جريح من داخل سيارته – البوار ونقل جريح الى المستشفى – طريق الجديدة ونقل جريحين الى المستشفى – المساكن ونقل جريحين الى المستشفى – عين التينة ونقل مصاب الى المستشفى – طريق عام الشبريخا صور ونقل جريحة الى المستشفى – وسط بيروت وإسعاف مصابين في مكان الحادث.

– إغاثة وإنقاذ (عدد5) : إنقاذ مواطنة من داخل مصعد كهربائي في طريق الجديدة – إنقاذ مواطن ضل طريقه في فاريا – إنقاذ 4 جرحى من تحت الأنقاض إثر سقوط سقف مبنى قيد الإنشاء في عدوس – إنقاذ عامل علقت يده داخل آلة لتقطيع العجين في جبيل – فتح باب منزل في الرميل(الأشرفية).

– خدمات عامة(عدد2) : المنصورية – المصنع.

مجموع المهام المنفذة خلال اـ72 ساعة الأخيرة : 79 مهمة

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.