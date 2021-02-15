لبنان | هل سجل اللقاح أي مضاعفات لدى من تلقوه؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 15 فبراير 2021 10:16 صباحاً - منذ 46 دقيقة

نفى نقيب الأطباء شرف أبو شرف تسجيل أي مضاعفات أو اعراض جانبية لدى من تلقوا اللقاح المضاد لكورونا أمس مشددا على أن خطر الاصابة بالمرض أكبر من اللقاح الذي أظهر فعالية في التخفيف من وطأة الإصابات القاسية والوفيات.

ودعا أبو شرف، في حديث عبر “صوت كل لبنان”، المواطنين لتسجيل أسمائهم على المنصة المخصصة من قبل وزارة الصحة للحصول على اللقاح مؤكدا ضرورة التعاون أولا واستمرار التزام الإجراءات الوقائية حتى لمن أخذوا اللقاح وذلك الى حين بلوغ المناعة المجتمعية وحتى الان نسب اللقاحات التي ستصل الى لبنان تكفي لـ50% من الأشخاص فقط متوقعا أنه وفي أفضل الأحوال علينا التعايش مع كورونا حتى منتصف العام المقبل.

وعن مرضى كورونا وتقاضي بعض المستشفيات الخاصة مبالغ مالية منهم، قال أبو شرف: “هذا أمر مرفوض وعلينا التعاون ومن واجب وزارة الصحة تغطية التكلفة مئة في المئة”.