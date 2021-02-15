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لبنان | رولا تلج: عون زايد على حزب الله في السياسة الخارجية حتّى اصبحنا كغزّة

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 15 فبراير 2021 01:10 صباحاً - منذ 25 دقيقة

رولا تلج

علّقت الناشطة رولا تلج على الخلاف الدائر حول الصلاحيات الدستورية، قائلة: “من يسمع النقاش يظنّ اننا نعيش في النرويج او في سويسرا”.

وقالت في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود، عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “لا تحدثونا بصلاحيات.. “احكونا بدولة”.

واذ راى ان رئيس الجمهورية لا يتحمل وحده نتائج ما وصلت اليه الامور، قالت: “الرئيس عون زايد على حزب الله في السياسة الخارجية حتّى اصبحنا كغزّة”.

وتابعت: “مسرحيات اهل السلطة لا تهمنا بالاختلاف والاتفاق.. هناك طروحات مرّة كانت تستفزني اليوم باتت معقولة بالنسبة في كالفيدرالية او اللا مركزية الموسعة”.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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