لبنان | تسجيل (15) حالة إيجابية بكورونا على متن رحلات وصلت إلى بيروت

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 15 فبراير 2021 01:10 صباحاً - منذ ساعة واحدة

حالات جديدة بـ" كورونا " على متن رحلات وصلت إلى بيروت

أعلنت وزارة الصحة عن استكمال فحوص PCR لوافدين وصلوا إلى بيروت، إذ أجريت لهم في المطار بتاريخ 12 شباط.

وبحسب الوزارة، فقد أظهرت النتائج وجود خمس عشرة (15) حالة إيجابية.

وجاءت النتائج كالتالي:

رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

رحلة الدمام: شركة MEA رقم 1443 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

رحلة حلب: شركة RB رقم 183 (جميعها سلبية)

رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 305 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الرياض: شركة MEA رقم 1423 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)

رحلة الكويت: شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية)

رحلة دوسلدورف: شركة SR رقم 484 (حالتان إيجابيتان)

رحلة جينيف: شركة MEA رقم 214 (جميعها سلبية)

رحلة فرانكفورت: شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (حالتان إيجابيتان)

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 420 (جميعها سلبية)

رحلة برلين: شركة SR رقم 150 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

رحلة مدريد: شركة MEA رقم 242 (جميعها سلبية)

رحلة أبيدجان: شركة MEA رقم 572 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية)

رحلة باريس: شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 863 (حالة إيجابية واحدة)