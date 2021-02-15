لبنان | هجومٌ حادّ من أبو فاعور .. عهد أسود وقاتم يريد ثلثاً معطلاً

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 15 فبراير 2021 01:10 صباحاً - منذ ساعتين

اعتبر عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور، أنّ “رئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري تجاوز الإهانات الشخصية وذهب إلى بعبدا وأبدى مرونة وإيجابية ولكن لب المشكلة هو الثلث المعطل”.

وخلال حديثٍ لقناة الجديد قال: “بين الوطن والحزب اختار رئيس الجمهورية “الحزب”.

وأضاف، “الأسماء في لائحة رئيس الجمهورية بمعظمها اختيرت على أسس حزبية وسياسية ولذلك أتمنى على الحريري أن ينشر لائحته حتى يعرف اللبنانيون الفرق”.

وتابع، “أتمنى على الحريري أن يكشف عن اللائحة التي قدمها لعون حتى يكتشف الرأي العام الفرق بين اللائحتين”.

وشنّ النائب “الإشتراكي” هجومًا حادّا على “العهد”، مُعتبِرًا أنّ “عهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كان عهداً اسودَ وقاتماً والآن يريد ثلثاً معطلاً لربط نزاع مستقبلي”.

واعتبر ان “إذا كانت التشكيلة 20 وزيراً فالمنطق يقول أن يكون الوزيران الدرزيان للقاء الديمقراطي وليس من حصة أرسلان”.

وشدّد على أنّنا “نحن مع التدقيق الشامل في كل قطاعات وإدارات ووزارات الدولة ونحن لا نخاف من شيء فليتفضلوا ويفتحوا التحقيق وسيمنون بخيبة كبيرة لأنهم لن يتمكنوا من استخدام هذا الأمر ضد وليد جنبلاط والحزب التقدمي الاشتراكي”.

وأضاف، “ليس هناك اتجاه لقيام جبهة معارضة ضد العهد بسبب الخلافات بالآراء خصوصاً مع القوات اللبنانية”.